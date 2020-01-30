BM'den İdlib'e 41 tır insani yardım - Son Dakika
Son Dakika Güncel BM'den İdlib'e 41 tır insani yardım - Son Dakika

BM'den İdlib'e 41 tır insani yardım

6 saat önce

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından Suriye'nin İdlib kentine 41 tır insani yardım gönderildi.

BM'den İdlib'e 41 tır insani yardım, System.String[]

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından Suriye'nin İdlib kentine 41 tır insani yardım gönderildi.


BM'nin yardımlarını taşıyan tırlar, Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçiş yaptı.


Tırlardaki insani yardım malzemelerinin İdlib ve kırsalındaki ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağı öğrenildi.

Birleşmiş Milletler, Suriye, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 04:54 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

ABD'den İdlib'teki son duruma ilişkin açıklama: 700 bin kişi Türkiye sınırına hareket etti
Son Dakika: MGK'dan İdlib mesajı: Sivillere saldırılara karşı ilave tedbirler alınacak Libya'da UMH, Hafter güçlerine ait insansız hava aracını düşürdü ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey: Erdoğan'ın yanındayız

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2020 23:44:17. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: BM'den İdlib'e 41 tır insani yardım - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]