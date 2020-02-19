BM'den İdlib'e 42 TIR insani yardım - Son Dakika

BM'den İdlib'e 42 TIR insani yardım
13 dakika önce
BİRLEŞMİŞ Milletler (BM) tarafından Suriye'nin İdlib kenti ve kırsalına 42 TIR, insani yardım malzemesi gönderildi.
Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 03:22 Kaynak: DHA
BİRLEŞMİŞ Milletler (BM) tarafından Suriye'nin İdlib kenti ve kırsalına 42 TIR, insani yardım malzemesi gönderildi.
BM'nin Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bulunan lojistik depolarından yüklenen TIR'lar Jandarma ve BM görevlileri eşliğinde Cilvegözü Gümrük Kapısı'na geldi. Burada yapılan işlemlerin ardından İdlib'e hareket eden konvoydaki insani yardım malzemeleri, bölgedeki sivillere dağıtılacak.
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