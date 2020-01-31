BM'den İdlib'e 42 tırlık insani yardım - Son Dakika

BM'den İdlib'e 42 tırlık insani yardım
11 dakika önce
Birleşmiş Milletler'in (BM) İdlib'e gönderdiği insani yardım tırları, Hatay'dan geçiş yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 02:30 Kaynak: AA
Birleşmiş Milletler'in (BM) İdlib'e gönderdiği insani yardım tırları, Hatay'dan geçiş yaptı.
BM'nin yardımlarını taşıyan 42 tır, Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan Suriye'nin İdlib kentine geçiş yaptı.
Tırlardaki insani yardım malzemelerinin İdlib ve kırsalındaki yardıma muhtaçlara dağıtılacağı belirtildi.
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