BM'den İdlib'e 42 tırlık insani yardım - Son Dakika
Son Dakika Güncel BM'den İdlib'e 42 tırlık insani yardım - Son Dakika

BM'den İdlib'e 42 tırlık insani yardım

11 dakika önce

Birleşmiş Milletler'in (BM) İdlib'e gönderdiği insani yardım tırları, Hatay'dan geçiş yaptı.

BM'den İdlib'e 42 tırlık insani yardım, System.String[]

Birleşmiş Milletler'in (BM) İdlib'e gönderdiği insani yardım tırları, Hatay'dan geçiş yaptı.

BM'nin yardımlarını taşıyan 42 tır, Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan Suriye'nin İdlib kentine geçiş yaptı.

Tırlardaki insani yardım malzemelerinin İdlib ve kırsalındaki yardıma muhtaçlara dağıtılacağı belirtildi.

Birleşmiş Milletler, Hatay, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 02:30 Kaynak: AA
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