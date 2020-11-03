BM'den İdlib'e 44 TIR ile insani yardım - Son Dakika

BİRLEŞMİŞ Milletler (BM), Suriye'nin İdlib kenti ve kırsalında yaşayan iç savaş mağduru sivillere 44 TIR'dan oluşan konvoy ile insani yardım malzemesi gönderdi.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bulunan BM'ye ait lojistik depolarından yüklenen 44 TIR, BM görevlilerinin eşliğinde Cilvegözü Gümrük Kapısı'na geldi. Burada yapılan işlemlerin ardından insani yardım malzemeleri yüklü araçlar İdlib'e hareket etti. Yardım malzemeleri İdlib ve kırsalında yaşayan savaş mağduru sivillere dağıtılacak.