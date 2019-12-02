BM'den İdlib'e 46 tırlık insani yardım
6 saat önce
Birleşmiş Milletler (BM) tarafından Suriye'nin İdlib kentine 46 tır insani yardım gönderildi.
Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 01:16 Kaynak: AA
Birleşmiş Milletler (BM) tarafından Suriye'nin İdlib kentine 46 tır insani yardım gönderildi.
BM'nin yardımlarını taşıyan 46 tır, Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bulunan Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçiş yaptı.
Tırlardaki insani yardım malzemelerinin İdlib ve kırsalındaki ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağı öğrenildi.
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