Son Dakika Haberleri: BM'den İdlib'e 46 tırlık insani yardım
Son Dakika Güncel BM'den İdlib'e 46 tırlık insani yardım - Son Dakika

BM'den İdlib'e 46 tırlık insani yardım

6 saat önce

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından Suriye'nin İdlib kentine 46 tır insani yardım gönderildi.

BM'den İdlib'e 46 tırlık insani yardım, System.String[]

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından Suriye'nin İdlib kentine 46 tır insani yardım gönderildi.


BM'nin yardımlarını taşıyan 46 tır, Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bulunan Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçiş yaptı.


Tırlardaki insani yardım malzemelerinin İdlib ve kırsalındaki ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağı öğrenildi.

Birleşmiş Milletler, Suriye, İdlib, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 01:16 Kaynak: AA
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