BM'den İdlib'e 46 tırlık insani yardım - Son Dakika
Son Dakika Güncel BM'den İdlib'e 46 tırlık insani yardım - Son Dakika

BM'den İdlib'e 46 tırlık insani yardım

6 saat önce

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından, Suriye'nin İdlib kentine 46 tırlık insani yardım gönderildi.

BM'den İdlib'e 46 tırlık insani yardım, System.String[]

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından, Suriye'nin İdlib kentine 46 tırlık insani yardım gönderildi.


BM'nin yardımlarını taşıyan 46 tır, Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bulunan Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçiş yaptı.


Tırlardaki insani yardım malzemelerinin İdlib ve kırsalındaki ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağı öğrenildi.

Birleşmiş Milletler, Suriye, Hatay, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 04:50 Kaynak: AA
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