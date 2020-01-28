BM'den İdlib'e 47 tırlık insani yardım - Son Dakika
Son Dakika Güncel BM'den İdlib'e 47 tırlık insani yardım - Son Dakika

BM'den İdlib'e 47 tırlık insani yardım

6 saat önce

Birleşmiş Milletler (BM), Suriye'nin İdlib kentine 47 tırlık insani yardım gönderdi.

BM'den İdlib'e 47 tırlık insani yardım, System.String[]

Birleşmiş Milletler (BM), Suriye'nin İdlib kentine 47 tırlık insani yardım gönderdi.


BM'nin yardımlarını taşıyan 47 tır, Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bulunan Cilvegözü Sınır Kapısından geçiş yaptı.


Tırlardaki insani yardım malzemelerinin İdlib ve kırsalındaki ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağı belirtildi.

Birleşmiş Milletler, Suriye, Hatay, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 03:28 Kaynak: AA
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