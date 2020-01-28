BM'den İdlib'e 47 tırlık insani yardım - Son Dakika

BM'den İdlib'e 47 tırlık insani yardım
6 saat önce
Birleşmiş Milletler (BM), Suriye'nin İdlib kentine 47 tırlık insani yardım gönderdi.
Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 03:28 Kaynak: AA
Birleşmiş Milletler (BM), Suriye'nin İdlib kentine 47 tırlık insani yardım gönderdi.
BM'nin yardımlarını taşıyan 47 tır, Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bulunan Cilvegözü Sınır Kapısından geçiş yaptı.
Tırlardaki insani yardım malzemelerinin İdlib ve kırsalındaki ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağı belirtildi.
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