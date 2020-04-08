BM'den İdlib'e 48 tırlık insani yardım - Son Dakika

BM'den İdlib'e 48 tırlık insani yardım
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Birleşmiş Milletler (BM) tarafından Suriye'nin İdlib kentine 48 tırlık insani yardım malzemesi gönderildi.
Birleşmiş Milletler (BM) tarafından Suriye'nin İdlib kentine 48 tırlık insani yardım malzemesi gönderildi.
BM'nin yardımlarını taşıyan tırlar, Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçiş yaptı.
Tırlardaki insani yardım malzemelerinin İdlib ve kırsalındaki ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağı öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi: 08.04.2020 04:50 Kaynak: AA
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