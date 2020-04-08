BM'den İdlib'e 48 tırlık insani yardım - Son Dakika

BM'den İdlib'e 48 tırlık insani yardım
6 saat önce
Birleşmiş Milletler (BM) tarafından Suriye'nin İdlib kentine 48 tırlık insani yardım malzemesi gönderildi.
Birleşmiş Milletler (BM) tarafından Suriye'nin İdlib kentine 48 tırlık insani yardım malzemesi gönderildi.
BM'nin yardımlarını taşıyan tırlar, Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçiş yaptı.
Tırlardaki insani yardım malzemelerinin İdlib ve kırsalındaki ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağı öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi: 08.04.2020 05:34 Kaynak: AA
Son Dakika Birleşmiş Milletler: Prezervatif kıtlığının yıkıcı sonuçları olabilir Korona nedeniyle haftalarca yoğun bakımda kalan doktor Selçuk Köse, "Favipirapir" ile sağlığına kavuştu Koronaya yakalanan Perşembe Belediye Başkanı Tandoğan, virüsü nasıl atlattığını anlattı ABD'deki koronavirüs anketinde Obama, Trump'ı geride bıraktı