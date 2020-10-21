BM'den İdlib'e 52 TIR insani yardım - Son Dakika

BM'den İdlib'e 52 TIR insani yardım
21.10.2020 14:15
BİRLEŞMİŞ Milletler (BM), Suriye'nin İdlib kenti ve kırsalında yaşayan iç savaş mağduru sivillere 52 TIR'dan oluşan konvoy ile insani yardım malzemesi gönderdi.
BİRLEŞMİŞ Milletler (BM), Suriye'nin İdlib kenti ve kırsalında yaşayan iç savaş mağduru sivillere 52 TIR'dan oluşan konvoy ile insani yardım malzemesi gönderdi.
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bulunan Birleşmiş Milletlere ait lojistik depolarından insani yardım malzemesi yüklenen 52 TIR, BM görevlilerinin eşliğinde Cilvegözü Gümrük Kapısı'na geldi. Burada yapılan işlemlerin ardından TIR'lar İdlib'e hareket etti. Yardım malzemeleri İdlib ve kırsalında yaşayan savaş mağduru sivillere dağıtılacak.
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