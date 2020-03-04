BM'den İdlib'e 53 TIR insani yardım - Son Dakika
Son Dakika Güncel BM'den İdlib'e 53 TIR insani yardım - Son Dakika

BM'den İdlib'e 53 TIR insani yardım

6 saat önce

BİRLEŞMİŞ Milletler (BM) tarafından Suriye'nin İdlib kenti ve kırsalına 53 TIR'dan oluşan insani yardım malzemesi gönderildi.

BM'den İdlib'e 53 TIR insani yardım, System.String[]

BİRLEŞMİŞ Milletler (BM) tarafından Suriye'nin İdlib kenti ve kırsalına 53 TIR'dan oluşan insani yardım malzemesi gönderildi.

BM'nin 53 yardım TIR'ı Cilvegözü Gümrük Kapısı'na geldi. Buradaki işlemlerin ardından Suriye'ye geçen konvoydaki insani yardım malzemeleri İdlib ve kırsalında bulunan sivillere dağıtılacak.


Birleşmiş Milletler, Suriye, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 04:45 Kaynak: DHA
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