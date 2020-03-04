BM'den İdlib'e 53 TIR insani yardım - Son Dakika

BM'den İdlib'e 53 TIR insani yardım
6 saat önce
BİRLEŞMİŞ Milletler (BM) tarafından Suriye'nin İdlib kenti ve kırsalına 53 TIR'dan oluşan insani yardım malzemesi gönderildi.
Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 04:45 Kaynak: DHA
BİRLEŞMİŞ Milletler (BM) tarafından Suriye'nin İdlib kenti ve kırsalına 53 TIR'dan oluşan insani yardım malzemesi gönderildi.
BM'nin 53 yardım TIR'ı Cilvegözü Gümrük Kapısı'na geldi. Buradaki işlemlerin ardından Suriye'ye geçen konvoydaki insani yardım malzemeleri İdlib ve kırsalında bulunan sivillere dağıtılacak.
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