BM'den İdlib'e 55 tır insani yardım - Son Dakika

Tırlardaki insani yardım malzemelerinin İdlib ve kırsalındaki ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağı öğrenildi.

BM'nin yardımlarını taşıyan tırlar, Hatay 'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçiş yaptı.

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından Suriye 'nin İdlib kentine 55 tırla insani yardım gönderildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Tedbirler için beklersek iki misli vaka ile uğraşmak zorunda kalırız