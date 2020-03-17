BM'den İdlib'e 69 tır insani yardım - Son Dakika

BM'den İdlib'e 69 tır insani yardım
6 saat önce
Birleşmiş Milletler (BM) tarafından, Suriye'nin İdlib kentine 69 tır insani yardım gönderildi.
Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 02:30 Kaynak: AA
Birleşmiş Milletler (BM) tarafından, Suriye'nin İdlib kentine 69 tır insani yardım gönderildi.
BM'nin yardımlarını taşıyan tırlar, Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçiş yaptı.
Tırlardaki insani yardım malzemelerinin İdlib ve kırsalındaki ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağı öğrenildi.
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