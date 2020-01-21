BM'den İdlib'e 7 tır insani yardım - Son Dakika

BM'den İdlib'e 7 tır insani yardım
6 saat önce
Birleşmiş Milletler (BM) tarafından Suriye'nin İdlib kentine 7 tır insani yardım gönderildi.
Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 04:24 Kaynak: AA
Birleşmiş Milletler (BM) tarafından Suriye'nin İdlib kentine 7 tır insani yardım gönderildi.
BM'nin yardımlarını taşıyan tırlar, Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçiş yaptı.
Tırlardaki insani yardım malzemelerinin, İdlib ve kırsalındaki ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağı öğrenildi.
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