BM'den İdlib'e 7 tır insani yardım - Son Dakika

BM'den İdlib'e 7 tır insani yardım
7 saat önce
Birleşmiş Milletler (BM) tarafından, Suriye'nin İdlib kentine 7 tırlık insani yardım gönderildi.
Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 01:58 Kaynak: AA
Birleşmiş Milletler (BM) tarafından, Suriye'nin İdlib kentine 7 tırlık insani yardım gönderildi.
BM'nin yardımlarını taşıyan 7 tır, Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bulunan Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçiş yaptı.
Tırlardaki insani yardım malzemelerinin İdlib ve kırsalındaki ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağı öğrenildi.
Son Dakika Evli adam, kumalığı kabul etmeyen kadını önce uçurumdan attı sonra başını taşla ezerek öldürdü Putin, Erdoğan'la yapacağı görüşme öncesi Güvenlik Konseyi'ni topladı İdlib'de stratejik önemdeki Neyrab köyünde çatışmalar sürüyor TSK, sivil yerleşimleri vuran Esed rejimi topçusuna karşılık veriyor