BM'den İdlib'e 7 tır insani yardım - Son Dakika
Son Dakika Güncel BM'den İdlib'e 7 tır insani yardım - Son Dakika

BM'den İdlib'e 7 tır insani yardım

7 saat önce

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından, Suriye'nin İdlib kentine 7 tırlık insani yardım gönderildi.

BM'den İdlib'e 7 tır insani yardım, System.String[]

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından, Suriye'nin İdlib kentine 7 tırlık insani yardım gönderildi.


BM'nin yardımlarını taşıyan 7 tır, Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bulunan Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçiş yaptı.


Tırlardaki insani yardım malzemelerinin İdlib ve kırsalındaki ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağı öğrenildi.

Birleşmiş Milletler, Suriye, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 01:58 Kaynak: AA
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