DHA YURT BÜLTENİ - 4 - Son Dakika

HDP BİNASINDA ARAMA YAPILDI

Kars'ta PKK/KCK operasyonu: 19 gözaltı (2)

TEM Şubesi ekipleri tarafından evinde gözaltına alınan HDP İl Başkanı Cengiz Anlı, Merkez Mahallesi'ndeki parti binasına getirildi. Parti binasında arama yapan polisler, İl Başkanı Anlı'ya Harakani Hastanesi'nden sağlık raporu aldı. İl başkanı daha sonra ifadesi alınmak üzere Kars Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Parti önünden polislerin ayrılışı-Anlı'nın hastaneden çıkarılışı-Emniyete götürülüşü

KARS-

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BM'den, İdlibe 9 ayda 8 bin 150 TIR ile insani yardım

BİRLEŞMİŞ Milletler(BM) tarafından, Suriye'nin İdlib kenti ve kırsalında yaşayan iç savaş mağdurlarına, yılın 9 ayında 8 bin 150 TIR ile insani yardım gönderildi.

Birleşmiş Milletler'in Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bulunan lojistik depolarından yüklenen TIR'lar Jandarma ve BM görevlilerinin eşliğinde Cilvegözü Gümrük Kapısı'na geliyor. Buradaki işlemlerin ardından araçlar Cilvegözü'nden çıkış yaparak Suriye'nin Bab-AL Hava Sınır Kapısı'na geçiyor. TIR'larda bulunan insani yardım malzemeleri daha sonra, İdlib ve çevresinde kırsalda yaşayan iç savaş mağduru ailelere dağıtılıyor. BM'nin yardım araçlarının Cilvegözü'nden çıkışları devam ediyor.