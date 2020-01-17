BM'den İdlib'e 9 tır insani yardım - Son Dakika

BM'den İdlib'e 9 tır insani yardım
6 saat önce
Birleşmiş Milletler (BM) tarafından, Suriye'nin İdlib kentine 9 tırlık insani yardım gönderildi.
Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 04:12 Kaynak: AA
Birleşmiş Milletler (BM) tarafından, Suriye'nin İdlib kentine 9 tırlık insani yardım gönderildi.
BM'nin yardımlarını taşıyan 9 tır, Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçti.
Tırlardaki insani yardım malzemelerinin İdlib ve kırsalındaki ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağı öğrenildi.
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