BM'den İdlib'e İnsani Yardım

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından, Suriye'nin İdlib kentine 15 tır insani yardım malzemesi gönderildi.

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından, Suriye'nin İdlib kentine 15 tır insani yardım malzemesi gönderildi.





BM'nin yardımlarını taşıyan 15 tır, Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bulunan Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçiş yaptı.





Tırlardaki insani yardım malzemelerinin İdlib ve kırsalındaki ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağı öğrenildi.

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