BM'den İdlib'e İnsani Yardım
37 dakika önce
Birleşmiş Milletler (BM) tarafından, Suriye'nin İdlib kentine 27 tır insani yardım gönderildi.
Birleşmiş Milletler
(BM
) tarafından, Suriye
'nin İdlib
kentine 27 tır insani yardım gönderildi.
BM'nin yardımlarını taşıyan 27 tır, Hatay
'ın Reyhanlı
ilçesindeki Cilvegözü
Sınır Kapısı'ndan geçiş yaptı.
Tırlardaki insani yardım malzemelerinin İdlib ve kırsalındaki ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağı öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 02:33 Kaynak: AA
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