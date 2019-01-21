Son Dakika Haberleri: BM'den İdlib'e İnsani Yardım

BM'den İdlib'e İnsani Yardım

1 saat önce

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından, Suriye'nin İdlib kentine 22 tır insani yardım gönderildi.

BM'den İdlib'e İnsani Yardım, System.String[]
Birleşmiş Milletler (BM) tarafından, Suriye'nin İdlib kentine 22 tır insani yardım gönderildi.


BM'nin yardımlarını taşıyan tırlar, Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bulunan Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçiş yaptı.


Tırlardaki insani yardım malzemelerinin İdlib ve kırsalındaki ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağı öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 01:23 Kaynak: AA

Suriye, İdlib, Birleşmiş Milletler, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Tansiyon Yükseliyor! İsrail Hedefleri Vurdu, İran Meydan Okudu Son Dakika! Suriye'de ABD ve YPG'nin Ortak Devriyesine Saldırı Düzenlendi

Erdoğan'dan Marketlerdeki Yüksek Fiyatlara Sert Çıktı: Hesabını Soracağız En Acı Veda! Ünlü Oyuncu Mesut Akusta, Annesini Son Yolculuğuna Uğurladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.1.2019 15:06:42. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: BM'den İdlib'e İnsani Yardım
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]