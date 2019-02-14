Son Dakika Haberleri: BM'den İdlib'e İnsani Yardım

BM'den İdlib'e İnsani Yardım

2 saat önce

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından Suriye'nin İdlib kentine 12 tır insani yardım gönderildi.

BM'den İdlib'e İnsani Yardım, System.String[]
Birleşmiş Milletler (BM) tarafından Suriye'nin İdlib kentine 12 tır insani yardım gönderildi.


BM'nin yardımlarını taşıyan 12 tır, Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bulunan Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçiş yaptı.


Tırlardaki insani yardım malzemelerinin İdlib ve kırsalındaki ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağı öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 04:03 Kaynak: AA

Suriye, İdlib, Birleşmiş Milletler, Güncel
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