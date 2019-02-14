BM'den İdlib'e İnsani Yardım
2 saat önce
Birleşmiş Milletler (BM) tarafından Suriye'nin İdlib kentine 12 tır insani yardım gönderildi.
Birleşmiş Milletler (BM) tarafından Suriye'nin İdlib kentine 12 tır insani yardım gönderildi.
BM'nin yardımlarını taşıyan 12 tır, Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bulunan Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçiş yaptı.
Tırlardaki insani yardım malzemelerinin İdlib ve kırsalındaki ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağı öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 04:03 Kaynak: AA
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