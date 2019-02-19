BM'den İdlib'e İnsani Yardım
1 saat önce
BİRLEŞMİŞ Milletler (BM) tarafından Suriye'nin İdlib kentine 21 TIR'dan oluşan insani yardım malzemesi gönderildi.
BİRLEŞMİŞ Milletler (BM
) tarafından Suriye
'nin İdlib
kentine 21 TIR'dan oluşan insani yardım malzemesi gönderildi.
BM'nin Hatay
'ın Reyhanlı
İlçesi'nde bulunan lojistik merkezinden yüklenen TIR'lar jandarma ve BM görevlileri eşliğinde Cilvegözü
Gümrük Kapısı'na geldi. Buradaki işlemlerin ardından da İdlib'e hareket etti. BM'nin yardım TIR'larında bulunan insani yardım malzemesinin İdlib ve kırsalında yaşayan halka dağıtılacağı belirtildi.
- Hatay
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Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 02:01 Kaynak: DHA
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