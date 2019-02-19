Son Dakika Haberleri: BM'den İdlib'e İnsani Yardım

BM'den İdlib'e İnsani Yardım

52 dakika önce

Birleşmiş Milletler(BM) tarafından Suriye'nin İdlib kentine 21 TIR'dan oluşan insani yardım malzemesi gönderildi.

BM'den İdlib'e İnsani Yardım, System.String[]
Birleşmiş Milletler(BM) tarafından Suriye'nin İdlib kentine 21 TIR'dan oluşan insani yardım malzemesi gönderildi.

BM'nin Hatay'ın Reyhanlı İlçesi'nde bulunan lojistik merkezinden yüklenen TIR'lar jandarma ve BM görevlileri eşliğinde Cilvegözü Gümrük Kapısı'na geldi. Buradaki işlemlerin ardından da İdlib'e hareket etti. BM'nin yardım TIR'larında bulunan insani yardım malzemesinin İdlib ve kırsalında yaşayan halka dağıtılacağı belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 04:02 Kaynak: DHA

Suriye, İdlib, Birleşmiş Milletler, Güncel
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