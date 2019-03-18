BM'den İdlib'e İnsani Yardım

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından, Suriye'nin İdlib kentine 25 tır insani yardım gönderildi.

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından, Suriye'nin İdlib kentine 25 tır insani yardım gönderildi.





BM'nin yardımlarını taşıyan 25 tır, Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bulunan Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçiş yaptı.





Tırlardaki insani yardım malzemelerinin İdlib ve kırsalındaki ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağı öğrenildi.

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