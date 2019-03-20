BM'den İdlib'e İnsani Yardım

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından, Suriye'nin İdlib kentine 14 tır insani yardım gönderildi.

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından, Suriye'nin İdlib kentine 14 tır insani yardım gönderildi.





BM'nin yardımlarını taşıyan 14 tır, Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçiş yaptı.





Tırlardaki insani yardım malzemelerinin İdlib ve kırsalındaki ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağı öğrenildi.

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