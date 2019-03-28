BM'den İdlib'e İnsani Yardım
1 saat önce
Birleşmiş Milletler (BM) tarafından, Suriye'nin İdlib kentine 23 tır insani yardım gönderildi.
Birleşmiş Milletler
(BM
) tarafından, Suriye
'nin İdlib
kentine 23 tır insani yardım gönderildi.
BM'nin yardımlarını taşıyan 23 tır, Hatay
'ın Reyhanlı
ilçesinde bulunan Cilvegözü
Sınır Kapısı'ndan geçiş yaptı.
Tırlardaki insani yardım malzemelerinin İdlib ve kırsalındaki ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağı öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 01:10 Kaynak: AA
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