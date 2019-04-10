BM'den İdlib'e İnsani Yardım
1 saat önce
Birleşmiş Milletler (BM) tarafından Suriye'nin İdlib kentine 23 tır insani yardım malzemesi gönderildi.
Birleşmiş Milletler (BM) tarafından Suriye'nin İdlib kentine 23 tır insani yardım malzemesi gönderildi.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 04:05 Kaynak: AA
BM'nin yardımlarını taşıyan 23 tır, Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçiş yaptı.
Tırlardaki insani yardım malzemelerinin, İdlib ve kırsalındaki ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağı öğrenildi.
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