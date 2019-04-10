Son Dakika Haberleri: BM'den İdlib'e İnsani Yardım

BM'den İdlib'e İnsani Yardım

1 saat önce

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından Suriye'nin İdlib kentine 23 tır insani yardım malzemesi gönderildi.

BM'den İdlib'e İnsani Yardım, System.String[]
Birleşmiş Milletler (BM) tarafından Suriye'nin İdlib kentine 23 tır insani yardım malzemesi gönderildi.


BM'nin yardımlarını taşıyan 23 tır, Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçiş yaptı.


Tırlardaki insani yardım malzemelerinin, İdlib ve kırsalındaki ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağı öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 04:05 Kaynak: AA
Suriye, İdlib, Birleşmiş Milletler, Güncel
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