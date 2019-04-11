Son Dakika Haberleri: BM'den İdlib'e İnsani Yardım

BM'den İdlib'e İnsani Yardım

1 saat önce

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından, Suriye'nin İdlib kentine 27 tır insani yardım gönderildi.

BM'den İdlib'e İnsani Yardım, System.String[]
Birleşmiş Milletler (BM) tarafından, Suriye'nin İdlib kentine 27 tır insani yardım gönderildi.


BM'nin yardımlarını taşıyan 27 tır, Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bulunan Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçiş yaptı.


Tırlardaki insani yardım malzemelerinin İdlib ve kırsalındaki ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağı öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 03:12 Kaynak: AA
Suriye, İdlib, Birleşmiş Milletler, Güncel
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