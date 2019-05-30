BM'den İdlib'e insani yardım
1 saat önce
Birleşmiş Milletler (BM) tarafından, Suriye'nin İdlib kentine 33 tır insani yardım gönderildi.
Birleşmiş Milletler
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 12:56 Kaynak: AA
(BM
) tarafından, Suriye
'nin İdlib
kentine 33 tır insani yardım gönderildi.
BM'nin yardımlarını taşıyan 33 tır, Hatay
'ın Reyhanlı
ilçesinde bulunan Cilvegözü
Sınır Kapısı'ndan geçiş yaptı.
Tırlardaki insani yardım malzemelerinin İdlib ve kırsalındaki ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağı öğrenildi.
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