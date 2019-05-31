Son Dakika Haberleri: BM'den İdlib'e insani yardım
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BM'den İdlib'e insani yardım

1 saat önce

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından Suriye'nin İdlib kentine 26 tır ile insani yardım malzemesi gönderildi.

BM'den İdlib'e insani yardım, System.String[]
Birleşmiş Milletler (BM) tarafından Suriye'nin İdlib kentine 26 tır ile insani yardım malzemesi gönderildi.
BM'nin yardımlarını taşıyan 26 tır, Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bulunan Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçiş yaptı.
Tırlardaki insani yardım malzemelerinin İdlib ve kırsalındaki ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağı öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 04:09 Kaynak: AA
Suriye, İdlib, Birleşmiş Milletler, Güncel
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