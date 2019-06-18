BM'den İdlib'e insani yardım
56 dakika önce
Birleşmiş Milletler (BM) tarafından, Suriye'nin İdlib kentine 30 tır insani yardım gönderildi.
Birleşmiş Milletler
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 01:34 Kaynak: AA
(BM) tarafından, Suriye
'nin İdlib
kentine 30 tır insani yardım gönderildi.
Yardım malzemelerini taşıyan tırlar, Hatay
'ın Reyhanlı
ilçesindeki Cilvegözü
Sınır Kapısı'ndan Suriye'ye geçiş yaptı.
İnsani yardım malzemelerinin İdlib ve kırsalındaki ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağı öğrenildi.
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