Son Dakika Haberleri: BM'den İdlib'e insani yardım
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BM'den İdlib'e insani yardım

56 dakika önce

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından, Suriye'nin İdlib kentine 30 tır insani yardım gönderildi.

BM'den İdlib'e insani yardım, System.String[]
Birleşmiş Milletler (BM) tarafından, Suriye'nin İdlib kentine 30 tır insani yardım gönderildi.

Yardım malzemelerini taşıyan tırlar, Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan Suriye'ye geçiş yaptı.

İnsani yardım malzemelerinin İdlib ve kırsalındaki ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağı öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 01:34 Kaynak: AA
Suriye, Birleşmiş Milletler, İdlib, Güncel
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