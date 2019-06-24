Son Dakika Haberleri: BM'den İdlib'e insani yardım
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BM'den İdlib'e insani yardım

1 saat önce

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından, Suriye'nin İdlib kentine 21 tırlık insani yardım malzemesi gönderildi.

BM'den İdlib'e insani yardım, System.String[]
Birleşmiş Milletler (BM) tarafından, Suriye'nin İdlib kentine 21 tırlık insani yardım malzemesi gönderildi.

BM'nin yardım malzemelerini taşıyan 21 tır, Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçerek Suriye'ye gitti.
Tırlardaki insani yardım malzemelerinin, İdlib ve kırsalındaki ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağı öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 04:38 Kaynak: AA
Hatay, Suriye, İdlib, Birleşmiş Milletler, Güncel
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