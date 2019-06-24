BM'den İdlib'e insani yardım
1 saat önce
Birleşmiş Milletler (BM) tarafından, Suriye'nin İdlib kentine 21 tırlık insani yardım malzemesi gönderildi.
Birleşmiş Milletler
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 04:38 Kaynak: AA
(BM) tarafından, Suriye
'nin İdlib
kentine 21 tırlık insani yardım malzemesi gönderildi.
BM'nin yardım malzemelerini taşıyan 21 tır, Hatay
'ın Reyhanlı
ilçesindeki Cilvegözü
Sınır Kapısı'ndan geçerek Suriye'ye gitti.
Tırlardaki insani yardım malzemelerinin, İdlib ve kırsalındaki ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağı öğrenildi.
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