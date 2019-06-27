BM'den İdlib'e insani yardım
36 dakika önce
Birleşmiş Milletler (BM) tarafından, Suriye'nin İdlib kentine 30 tır insani yardım gönderildi.
Birleşmiş Milletler
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 01:47 Kaynak: AA
(BM) tarafından, Suriye
'nin İdlib
kentine 30 tır insani yardım gönderildi.
BM'nin yardımlarını taşıyan 30 tır, Hatay
'ın Reyhanlı
ilçesinde bulunan Cilvegözü
Sınır Kapısı'ndan geçiş yaptı.
Tırlardaki insani yardım malzemelerinin, İdlib ve kırsalındaki ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağı öğrenildi.
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