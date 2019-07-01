Son Dakika Haberleri: BM'den İdlib'e insani yardım
Son Dakika Güncel Haber

BM'den İdlib'e insani yardım

51 dakika önce

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından, Suriye'nin İdlib kentine 21 tır insani yardım gönderildi.

BM'den İdlib'e insani yardım, System.String[]
Birleşmiş Milletler (BM) tarafından, Suriye'nin İdlib kentine 21 tır insani yardım gönderildi.

BM'nin yardımlarını taşıyan 21 tır, Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bulunan Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçiş yaptı.

Tırlardaki insani yardım malzemelerinin İdlib ve kırsalındaki ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağı öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 01:12 Kaynak: AA
Birleşmiş Milletler, Suriye, İdlib, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ünlü şarkıcı Fettah Can Suriyeli paylaşımıyla sosyal medyada gündem oldu! İsrail, Suriye'de rejim bölgesini bombaladı: 4 ölü, 21 yaralı Kuzey Kıbrıs'a düşen cisimle ilgili Suriye'den açıklama geldi: S-200 füzesi Benzine 27 kuruş zam bekleniyor

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.7.2019 14:03:48. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: BM'den İdlib'e insani yardım
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]