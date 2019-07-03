Son Dakika Haberleri: BM'den İdlib'e insani yardım
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BM'den İdlib'e insani yardım

32 dakika önce

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından Suriye'nin İdlib kentine 22 tır insani yardım gönderildi.

BM'den İdlib'e insani yardım, System.String[]
Birleşmiş Milletler (BM) tarafından Suriye'nin İdlib kentine 22 tır insani yardım gönderildi.

BM'nin yardımlarını taşıyan 22 tır, Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bulunan Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçiş yaptı.

Tırlardaki insani yardım malzemelerinin İdlib ve kırsalındaki ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağı öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 02:14 Kaynak: AA
Birleşmiş Milletler, Suriye, İdlib, Güncel
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