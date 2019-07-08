BM'den İdlib'e insani yardım
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Birleşmiş Milletler (BM) tarafından, Suriye'nin İdlib kentine 24 tır insani yardım gönderildi.
Birleşmiş Milletler (BM) tarafından, Suriye'nin İdlib kentine 24 tır insani yardım gönderildi.
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 02:57 Kaynak: AA
BM'nin yardımlarını taşıyan 24 tır, Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bulunan Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçiş yaptı.
Tırlardaki insani yardım malzemelerinin İdlib ve kırsalındaki ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağı öğrenildi.
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