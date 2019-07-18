BM'den İdlib'e insani yardım
1 saat önce
Birleşmiş Milletler (BM) tarafından, Suriye'nin İdlib kentine 28 tır insani yardım gönderildi.
Birleşmiş Milletler Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 02:11 Kaynak: AA
(BM) tarafından, Suriye
'nin İdlib
kentine 28 tır insani yardım gönderildi.
BM'nin yardımlarını taşıyan 28 tır, Hatay
'ın Reyhanlı
ilçesinde bulunan Cilvegözü
Sınır Kapısı'ndan geçiş yaptı.
Tırlardaki insani yardım malzemelerinin İdlib ve kırsalındaki ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağı öğrenildi.
Cep telefonu ile nakit yaratma dönemi sona eriyor Yargıtay Başsavcılığı'ndan, Cumhuriyet'in eski yönetici ve yazarlarına beraat talebi Son dakika! İstanbul D-100 Karayolu'nda çökme! Ankara yönü trafiğe kapatıldı İngiltere, enerji içeceklerine yasak getiriyor! 16 yaşın altındakilere satılmayacak