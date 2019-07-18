Son Dakika Haberleri: BM'den İdlib'e insani yardım
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BM'den İdlib'e insani yardım

1 saat önce

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından, Suriye'nin İdlib kentine 28 tır insani yardım gönderildi.

BM'den İdlib'e insani yardım, System.String[]
Birleşmiş Milletler (BM) tarafından, Suriye'nin İdlib kentine 28 tır insani yardım gönderildi.

BM'nin yardımlarını taşıyan 28 tır, Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bulunan Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçiş yaptı.

Tırlardaki insani yardım malzemelerinin İdlib ve kırsalındaki ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağı öğrenildi.
Birleşmiş Milletler, Suriye, İdlib, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 02:11 Kaynak: AA
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