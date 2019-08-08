BM'den İdlib'e insani yardım
1 saat önce
Birleşmiş Milletler (BM) tarafından Suriye'nin İdlib kentine 19 tır insani yardım gönderildi.
Birleşmiş Milletler Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 02:22 Kaynak: AA
(BM) tarafından Suriye
'nin İdlib
kentine 19 tır insani yardım gönderildi.
BM'nin yardımlarını taşıyan 19 tır, Hatay
'ın Reyhanlı
ilçesinde bulunan Cilvegözü
Sınır Kapısı'ndan geçiş yaptı.
Tırlardaki insani yardım malzemelerinin, İdlib ve kırsalındaki ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağı öğrenildi.
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