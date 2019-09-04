BM'den İdlib'e insani yardım
4 saat önce
Birleşmiş Milletler (BM) tarafından, Suriye'nin İdlib kentine 36 tır insani yardım malzemesi gönderildi.
Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 03:06 Kaynak: AA
Birleşmiş Milletler (BM) tarafından, Suriye'nin İdlib kentine 36 tır insani yardım malzemesi gönderildi.
BM'nin yardım malzemelerini taşıyan 36 tır, Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçiş yaptı.
Tırlardaki insani yardım malzemelerinin, İdlib ve kırsalındaki ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağı öğrenildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken "Güvenli bölgenin sadece adı kaldı" açıklaması Rusya: İki İHA imha edildi Chp'li çeviköz: şam yönetimiyle irtibata geçilmeli Azez'deki patlamanın failleri yakalandı