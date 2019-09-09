BM'den İdlib'e insani yardım
2 saat önce
Birleşmiş Milletler (BM) tarafından Suriye'nin İdlib kentine 33 tır insani yardım gönderildi.
Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 03:26 Kaynak: AA
Birleşmiş Milletler (BM) tarafından Suriye'nin İdlib kentine 33 tır insani yardım gönderildi.
BM'nin yardımlarını taşıyan 33 tır, Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bulunan Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçiş yaptı.
Tırlardaki insani yardım malzemelerinin İdlib ve kırsalındaki ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağı öğrenildi.
ABD, terör örgütü YPG/PKK'ya 55 tır dolusu sevkiyat yaptı Son Dakika: Çavuoğlu, Rus mevkidaşıyla Suriye'yi görüştü Yenikapı'daki araçlar ve İBB'ten çıkarılan işçiler için komisyon kuruluyor ABD Hazine Bakanı Mnuchin'den Türkiye'ye yaptırım çıkışı