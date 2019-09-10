BM'den İdlib'e insani yardım
36 dakika önce
Birleşmiş Milletler (BM) tarafından Suriye'nin İdlib kentine 34 tır insani yardım gönderildi.
Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 03:26 Kaynak: AA
Birleşmiş Milletler (BM) tarafından Suriye'nin İdlib kentine 34 tır insani yardım gönderildi.
BM'nin yardımlarını taşıyan 34 tır, Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bulunan Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçti.
Tırlardaki insani yardım malzemelerinin İdlib ve kırsalındaki ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağı öğrenildi.
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