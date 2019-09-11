Son Dakika Haberleri: BM'den İdlib'e insani yardım
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BM'den İdlib'e insani yardım

2 saat önce

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından Suriye'nin İdlib kentine 34 tır insani yardım malzemesi gönderildi.

BM'den İdlib'e insani yardım, System.String[]

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından Suriye'nin İdlib kentine 34 tır insani yardım malzemesi gönderildi.


BM'nin yardım malzemelerini taşıyan 34 tır, Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bulunan Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçti.


Tırlardaki malzemelerin, İdlib ve kırsalındaki ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağı öğrenildi.

Birleşmiş Milletler, Suriye, İdlib, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 04:18 Kaynak: AA
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