BM'den İdlib'e insani yardım
2 saat önce
Birleşmiş Milletler (BM) tarafından Suriye'nin İdlib kentine 34 tır insani yardım malzemesi gönderildi.
Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 04:18 Kaynak: AA
Birleşmiş Milletler (BM) tarafından Suriye'nin İdlib kentine 34 tır insani yardım malzemesi gönderildi.
BM'nin yardım malzemelerini taşıyan 34 tır, Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bulunan Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçti.
Tırlardaki malzemelerin, İdlib ve kırsalındaki ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağı öğrenildi.
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