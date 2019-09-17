BM'den İdlib'e insani yardım
1 saat önce
Birleşmiş Milletler (BM) tarafından, Suriye'nin İdlib kentine 30 tır insani yardım gönderildi.
Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 02:08 Kaynak: AA
Birleşmiş Milletler (BM) tarafından, Suriye'nin İdlib kentine 30 tır insani yardım gönderildi.
BM'nin yardımlarını taşıyan tırlar, Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçiş yaptı.
Tırlardaki insani yardım malzemelerinin İdlib ve kırsalındaki ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağı öğrenildi.
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