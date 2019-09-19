BM'den İdlib'e insani yardım
1 saat önce
Birleşmiş Milletler (BM) tarafından, Suriye'nin İdlib kentine 36 tırla insani yardım gönderildi.
Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 04:36 Kaynak: AA
Birleşmiş Milletler (BM) tarafından, Suriye'nin İdlib kentine 36 tırla insani yardım gönderildi.
BM'nin yardımlarını taşıyan 36 tır, Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bulunan Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçiş yaptı.
Tırlardaki insani yardım malzemelerinin İdlib ve kırsalındaki ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağı öğrenildi.
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