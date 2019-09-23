BM'den İdlib'e insani yardım
1 saat önce
Birleşmiş Milletler (BM) tarafından, Suriye'nin İdlib kentine 33 tır insani yardım malzemesi gönderildi.
Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 02:36 Kaynak: AA
Birleşmiş Milletler (BM) tarafından, Suriye'nin İdlib kentine 33 tır insani yardım malzemesi gönderildi.
BM'nin yardım malzemelerini taşıyan 33 tır, Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçti.
Tırlardaki malzemelerin İdlib ve kırsalındaki ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağı öğrenildi.
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