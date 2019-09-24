BM'den İdlib'e insani yardım
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Birleşmiş Milletler (BM) tarafından, Suriye'nin İdlib kentine 33 tır insani yardım malzemesi gönderildi.
Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 03:54 Kaynak: AA
Birleşmiş Milletler (BM) tarafından, Suriye'nin İdlib kentine 33 tır insani yardım malzemesi gönderildi.
BM'nin yardımlarını taşıyan 33 tır, Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçiş yaptı.
Tırlardaki insani yardım malzemelerinin İdlib ve kırsalındaki ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağı öğrenildi.
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