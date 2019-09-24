Son Dakika Haberleri: BM'den İdlib'e insani yardım
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BM'den İdlib'e insani yardım

2 saat önce

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından, Suriye'nin İdlib kentine 33 tır insani yardım malzemesi gönderildi.

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından, Suriye'nin İdlib kentine 33 tır insani yardım malzemesi gönderildi.

BM'nin yardımlarını taşıyan 33 tır, Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçiş yaptı.

Tırlardaki insani yardım malzemelerinin İdlib ve kırsalındaki ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağı öğrenildi.

BM'den İdlib'e insani yardım

Birleşmiş Milletler, Suriye, İdlib, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 04:10 Kaynak: AA
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