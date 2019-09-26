BM'den İdlib'e insani yardım
2 gün önce
Birleşmiş Milletler (BM) tarafından Suriye'nin İdlib kentine 38 tır insani yardım gönderildi.
Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 03:28 Kaynak: AA
Birleşmiş Milletler (BM) tarafından Suriye'nin İdlib kentine 38 tır insani yardım gönderildi.
BM'nin yardımlarını taşıyan 38 tır, Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bulunan Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçiş yaptı.
Tırlardaki insani yardım malzemelerinin İdlib ve kırsalındaki ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağı öğrenildi.
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