BM'den İdlib'e insani yardım
20 dakika önce
Birleşmiş Milletler (BM) tarafından, Suriye'nin İdlib kentine 31 tır insani yardım gönderildi.
Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 01:40 Kaynak: AA
Birleşmiş Milletler (BM) tarafından, Suriye'nin İdlib kentine 31 tır insani yardım gönderildi.
Yardım malzemelerini taşıyan tırlar, Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bulunan Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçiş yaptı.
Tırlardaki insani yardım malzemelerinin İdlib ve kırsalındaki ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağı öğrenildi.
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