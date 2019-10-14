BM'den İdlib'e insani yardım
25 dakika önce
Birleşmiş Milletler (BM) tarafından, Suriye'nin İdlib kentine 32 tır insani yardım gönderildi.
Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 05:24 Kaynak: AA
Birleşmiş Milletler (BM) tarafından, Suriye'nin İdlib kentine 32 tır insani yardım gönderildi.
BM'nin yardımlarını taşıyan 32 tır, Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bulunan Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan Suriye'ye geçiş yaptı.
Tırlardaki insani yardım malzemelerinin İdlib ve kırsalındaki ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağı öğrenildi.
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